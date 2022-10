Missile Corea del Nord sul Giappone, paura nucleare? Cosa sta succedendo (Di martedì 4 ottobre 2022) Sembra che la Corea del Nord abbia lanciato un Missile. Si prega di trasferirsi nei rifugi sotterranei. Così, alle 7:29 ora locale (le 00:29 in Italia), il governo Giapponese ha emesso... Leggi su ilmattino (Di martedì 4 ottobre 2022) Sembra che ladelabbia lanciato un. Si prega di trasferirsi nei rifugi sotterranei. Così, alle 7:29 ora locale (le 00:29 in Italia), il governose ha emesso...

Agenzia_Ansa : La Corea del Nord ha lanciato stamani un missile balistico non meglio identificato verso est. Il Giappone ha dichia… - repubblica : La Corea del Nord ha lanciato missile balistico verso il Giappone. Tokyo chiede ai residenti di ripararsi - SkyTG24 : Il lancio di un missile balistico a medio raggio da parte della Corea del Nord ha fatto scattare l'allarme in Giapp… - albeciuciulla : @GambelungheAldo @RaiNews Io dico cose esatte, soprattutto sulla Corea del Nord. Hanno volato 10 volte oltre la li… - XinhuaItalia : La #CoreadelNord ha lanciato un #missile balistico in direzione dell’isola di Hokkaido, nel #Giappone settentrional… -