Marsiglia-Sporting in ritardo: si inizia alle 19:00 (Di martedì 4 ottobre 2022) Marsiglia-Sporting è in ritardo. La partita, valida per la terza giornata di Champions League, non inizierà come previsto alle 18:45 a causa del ritardo dell’autobus dei portoghesi, rimasto imbottigliato nel traffico. La partita quindi inizierà con 15? di ritardo, alle 19:00. Un insolito contrattempo per il match che aprirà questo mercoledì di Champions League. Al momento lo Sporting è a punteggio pieno con sei punti, mentre il Marsiglia è a quota zero con zero gol segnati e tre subiti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022)è in. La partita, valida per la terza giornata di Champions League, non inizierà come previsto18:45 a causa deldell’autobus dei portoghesi, rimasto imbottigliato nel traffico. La partita quindi inizierà con 15? di19:00. Un insolito contrattempo per il match che aprirà questo mercoledì di Champions League. Al momento loè a punteggio pieno con sei punti, mentre ilè a quota zero con zero gol segnati e tre subiti. SportFace.

