L’Arsenal non demorde, ma diventa difficile per Locatelli (Di martedì 4 ottobre 2022) Manuel Locatelli continua ad intrigare L’Arsenal, nonostante sembri esserci la volontà della Juventus di trattenerlo a Torino Manuel Locatelli raccoglie il consenso di Allegri, ma L’Arsenal continua ad osservare con attenzione alla situazione del calciatore bianconero. Il giocatore non è sicuro della propria permanenza e sembrerebbe poterci essere margine di trattativa. Attualmente la Juventus non L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 4 ottobre 2022) Manuelcontinua ad intrigare, nonostante sembri esserci la volontà della Juventus di trattenerlo a Torino Manuelraccoglie il consenso di Allegri, macontinua ad osservare con attenzione alla situazione del calciatore bianconero. Il giocatore non è sicuro della propria permanenza e sembrerebbe poterci essere margine di trattativa. Attualmente la Juventus non L'articolo

ziarenatina : @Maumunno Stagione non alla sua altezza, la scorsa. Dispiace se vero, che abbia sentito questo “distacco” dalle alt… - coachXplayer : Non solo #Locatelli. L'#Arsenal è seriamente interessato a #Vlahovic, così come il #BayernMonaco che non ha ancora… - Jwomenegiovani1 : @PvtGunnerHeath @Staskova_orphan @fiunghi @Maumunno @junews24com L'arsenal tra l'altro viene da un preliminare molt… - Jwomenegiovani1 : @PvtGunnerHeath @Staskova_orphan @fiunghi @Maumunno @junews24com Ma a me non interessa nulla! Io dico che la qualif… - sportli26181512 : La frase di #Conte contro le accuse di difensivismo: L’ex ct della Nazionale respinge le critiche subite dopo il ko… -