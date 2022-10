Inter-Barcellona | Inzaghi | “Serata che aspettavamo | ora recuperiamo punti in campionato”

Leggi su sportface

(Di martedì 4 ottobre 2022) “Ieri ho detto che si trattava di una grandissima occasione contro una delle squadre più forti. Abbiamo fatto la partita che andava fatta, determinata e aggressiva. Unacheda tanto tempo, non abbiamo fatto nulla ma siamo contenti specie per i tifosi. Unaimportante che rimarrà”. Queste le parole di Simone, tecnico dell’, a Sky al termine della vittoria 1-0 con il. “Ero dispiaciuto per il risultato con la Roma, non per la prestazione. In questo momento paghiamo ogni disattenzione, serate come queste fanno bene ma sabato dovremo recuperare energie perché affrontiamo una squadra in forma. Spero di non perdere altri giocatori, penso di no perché gli affaticamenti non sembrano gravi. Ora dobbiamo recuperarein ...