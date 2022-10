Elezioni, i Verdi tornano in Parlamento: ora faranno un’opposizione senza sconti (Di martedì 4 ottobre 2022) I Verdi tornano in Parlamento dopo 14 anni, ma non si possono ignorare i gravi errori commessi dal centrosinistra Ho preferito far passare qualche giorno prima di fare, a mente fredda, alcune riflessioni sulle Elezioni, anche se non posso che confermare la prima impressione a “mente calda”: poteva andare peggio per il centrosinistra? No! Appaiono evidenti gli errori di chi, pur conoscendo i meccanismi della pessima legge elettorale con cui si è votato, non ha lavorato per tenere insieme un campo progressista formato da Pd, Verdi/Sinistra e M5S che avrebbe molto più che solo contenuto le perdite. Ma voler imporre da parte del Pd come riferimento aggregante la cosiddetta “Agenda Draghi” ha creato divisioni, invece di essere un collante condiviso. L’autoreferenzialità competitiva di Conte, Calenda, Renzi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Iindopo 14 anni, ma non si possono ignorare i gravi errori commessi dal centrosinistra Ho preferito far passare qualche giorno prima di fare, a mente fredda, alcune riflessioni sulle, anche se non posso che confermare la prima impressione a “mente calda”: poteva andare peggio per il centrosinistra? No! Appaiono evidenti gli errori di chi, pur conoscendo i meccanismi della pessima legge elettorale con cui si è votato, non ha lavorato per tenere insieme un campo progressista formato da Pd,/Sinistra e M5S che avrebbe molto più che solo contenuto le perdite. Ma voler imporre da parte del Pd come riferimento aggregante la cosiddetta “Agenda Draghi” ha creato divisioni, invece di essere un collante condiviso. L’autoreferenzialità competitiva di Conte, Calenda, Renzi ...

