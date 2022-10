Che fine ha fatto Juliana Moreira? Dopo la sofferenza è rinata, non sembra più lei! (Di martedì 4 ottobre 2022) Vi ricordate la bellissima showgirl di origine brasiliana, Juliana Moreira? Non indovinerete mai che cosa è successo. Veterana di Paperissima, la sua bellezza e il suo talento hanno fin da subito conquistato il cuore di milioni di italiani. Anche se negli ultimi anni si era allontanata dai riflettori, oggi Juliana Moreira è tornata a far parlare di sé. Foto da @JulianaMoreiraofficialClasse 1982, la showgirl entra nel mondo dello spettacolo nel 1999 quando esordisce in un programma brasiliano chiamato Sem Limites pra Sonhar. La carriera da questo momento in poi decolla e continua a partecipare a varie trasmissioni televisive cominciando anche a lavorare come modella. Ma nel 2005 avviene la svolta: si innamora di Giuseppe Zega, imprenditore marchigiano e quindi decide di trasferirsi nel ... Leggi su curiosauro (Di martedì 4 ottobre 2022) Vi ricordate la bellissima showgirl di origine brasiliana,? Non indovinerete mai che cosa è successo. Veterana di Paperissima, la sua bellezza e il suo talento hanno fin da subito conquistato il cuore di milioni di italiani. Anche se negli ultimi anni si era allontanata dai riflettori, oggiè tornata a far parlare di sé. Foto da @officialClasse 1982, la showgirl entra nel mondo dello spettacolo nel 1999 quando esordisce in un programma brasiliano chiamato Sem Limites pra Sonhar. La carriera da questo momento in poi decolla e continua a partecipare a varie trasmissioni televisive cominciando anche a lavorare come modella. Ma nel 2005 avviene la svolta: si innamora di Giuseppe Zega, imprenditore marchigiano e quindi decide di trasferirsi nel ...

