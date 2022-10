Champions | Ajax - Napoli 1 - 6 | capolavoro azzurro e ottavi ipotecati

... il tecnico che ha vinto l'ultimo titolo nazionale e poi è passato all'. Come dire: il Bruges ... LaLeague in corso ci sta dicendo proprio questo, in modo inequivocabile.Una squadra che in estate ha perso diversi grandi giocatori continua a vincere e impressionare, e forse le ragioni stanno proprio in quei ...Eccezionale prova del capitano del Napoli nella gara di Champions League contro l'Ajax. Giovanni Di Lorenzo è stato autore di un'altra eccezionale prova, il terzino del Napoli ha giganteggiato contro ...Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti sta varando un nuovo turnover in vista della sfida di domani in Champions League contro l’Ajax. La grande ed importante vittoria contro il Torino è già alle spa ...