Bosnia: elezioni, Orban si congratula con Dodik (Di martedì 4 ottobre 2022) Il premier ultraconservatore ungherese Viktor Orban si è congratulato con il leader serbo - Bosniaco Milorad Dodik per il suo successo nelle elezioni di domenica scorsa alla presidenza della Republika ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 ottobre 2022) Il premier ultraconservatore ungherese Viktorsi èto con il leader serbo -co Miloradper il suo successo nelledi domenica scorsa alla presidenza della Republika ...

Pius_XII : RT @ElisabettaBurba: Il comunicato dell’#Osce sulle elezioni politiche in #Bosnia. - universo_astro : RT @ilfoglio_it: In Bulgaria e Bosnia i nuovi governi non possono prescindere dai voti dei movimenti filorussi. Può essere un problema, vis… - ilfoglio_it : In Bulgaria e Bosnia i nuovi governi non possono prescindere dai voti dei movimenti filorussi. Può essere un proble… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Elezioni in Bosnia Erzegovina, contestazioni in Repubblica Srpska La candida… - UnimondoOrg : RT @BalcaniCaucaso: Elezioni in Bosnia Erzegovina, i risultati del voto - Da Sarajevo scrive @armanfazlic -