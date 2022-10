Borsa | Europa rafforza rally con calo rendimenti e gas | Milano chiude in volata +3 | 4% - 2

Agenzia_Ansa : Le Borse europee peggiorano mentre aumentano le preoccupazioni per una recessione economica globale, con l'intensif… - ale26_borsa : RT @AngeloCiocca: E' scandaloso che per adottare un caricatore universale l'Europa abbia impiegato 13 anni. Ben venga semplificare, uniform… - infoiteconomia : Borsa: Europa rafforza rally con calo rendimenti e gas, Milano chiude in volata (+3,4%) - PierCortesia : @JGallo90 @marco_elzi @siceid @rusembitaly @RWApodcast @milinfolive Ma infatti si lamentano dell’occidente, degli S… - fisco24_info : Borsa: Europa recupera 303 miliardi di capitalizzazione: L'indice Stoxx 600 ha chiuso con corsa del 3,1% -

A Piazza Affari il Ftse All Share ha terminato la giornata a +3,39%. E' andata ancora meglio a Francoforte (+4,2%), Parigi (+4,24%) e Amsterdam (+3,68%), mentre Londra e' salita del 2,57%. Tornando ai ...Chiusura in forte rialzo per lamilanese, con il FTSE MIB , che mette a segno un guadagno del 3,42%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, ... Borsa: Europa apre in deciso rialzo, Francoforte +1,2% Reuters. Borse ancora in rialzo dopo il rally di Wall Street UK100 +1,47% Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio FCHI +2,74% Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio DJI… Leggi ...Il martedì di grande ripresa per le Borse mondiali e in particolare europee ha portato a un aumento del 3,1% dell'indice Stoxx 600, dove sono raggruppati i principali titoli del Vecchio continente, ch ...