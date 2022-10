Bayern Monaco-Viktoria Plzen 5-0: gol e striscia record in Champions (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Bayern, dopo aver sconfitto il Viktoria Pilsen ha messo in fila la partita numero 31 senza sconfitte in Champions League. Il precedente record era del Real Madrid con 30 Leggi su itasportpress (Di martedì 4 ottobre 2022) Il, dopo aver sconfitto ilPilsen ha messo in fila la partita numero 31 senza sconfitte inLeague. Il precedenteera del Real Madrid con 30

D10_beduino : Il Brugge sta dominando il proprio girone come fosse un Bayern Monaco qualsiasi - betta941 : RT @mass_brock: DUE CLEAN SHEET IN 3 PARTITE DI CHAMPIONS, IN UN GIRONE CON BARCELLONA E BAYERN MONACO. COSA SEI - PSGInMyBlood : RT @sportli26181512: Juve: non c'è solo il Psg su Vlahovic: Dusan Vlahovic continua ad avere grande mercato: l'attaccante serbo della Juven… - ValeCesarini85 : ?? Il #Napoli entra nella storia, infliggendo la sconfitta più pesante all’Ajax in campo europeo (superato il 5-1 in… - GloriaSartorio : #BayernMonaco-#ViktoriaPlzen, le formazioni ufficiali -