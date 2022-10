Autolinee Toscane è a corto di autisti, ora li cerca tra i profughi dei centri della Caritas (Di martedì 4 ottobre 2022) Alla società mancano 40-50 conducenti. Selezionerà gli aspiranti tra gli stranieri offrendo loro un corso di formazione che sarà utile anche in futuro. Richiesti conoscenza dell’italiano e doti di equilibrio psicofisico necessarie a chi trasporta persone Leggi su repubblica (Di martedì 4 ottobre 2022) Alla società mancano 40-50 conducenti. Selezionerà gli aspiranti tra gli stranieri offrendo loro un corso di formazione che sarà utile anche in futuro. Richiesti conoscenza dell’italiano e doti di equilibrio psicofisico necessarie a chi trasporta persone

