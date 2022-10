Anche le studentesse delle scuole superiori stanno protestando in Iran (Di martedì 4 ottobre 2022) Togliendosi il velo, gridando slogan contro il regime e facendo il dito medio alle immagini di Ali Khamenei, la Guida suprema Leggi su ilpost (Di martedì 4 ottobre 2022) Togliendosi il velo, gridando slogan contro il regime e facendo il dito medio alle immagini di Ali Khamenei, la Guida suprema

ilpost : Anche le studentesse delle scuole superiori stanno protestando in Iran - tommicavagna : Ad aver accesso a queste informazioni sensibili è anche Aktivate, compagnia di raccolta dati fondata a settembre, s… - graziellacesari : RT @ilpost: Anche le studentesse delle scuole superiori stanno protestando in Iran - francedon5 : RT @ilpost: Anche le studentesse delle scuole superiori stanno protestando in Iran - massimick1971 : Anche le studentesse delle scuole superiori stanno protestando in Iran -