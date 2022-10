Altafini | “Questo è il Napoli più forte | anche più di quello di Maradona”

(Di martedì 4 ottobre 2022) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete'', è intervenuto Josè, ex calciatore del, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Le cose brutte le cancello quindi non ricordo quella gara contro l’Ajax! E’ stata una delle squadre più complete che ho affrontato, fare paragoni è brutto, ma quella era una macchina perfetta.è piùdidiperché prima c’erache risolveva tutti i problemi, quella di oggi invece è una squadra completa. -afferma- E’ un calcio più difficile da giocare, però i giocatori erano forti lo stesso. Penso che sia in grado di vincere lo Scudetto. In casa mia si tifa solo, ma se gli azzurri vincessero ...

