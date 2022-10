Uomini e Donne: Gemma veramente incontenibile (Di domenica 2 ottobre 2022) Uomini e Donne: puntata ricca di avvenimenti quella andata in onda qualche giorno fa. Al centro dell’attenzione Gemma Galgani e Ida Platano. A Uomini e Donne nei giorni scorsi è andata in onda una nuova puntata, ricca di tanti avvenimenti. Al centro dell’attenzione ancora una volta sono state due dame, Ida Platano e Gemma Galgani. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 2 ottobre 2022): puntata ricca di avvenimenti quella andata in onda qualche giorno fa. Al centro dell’attenzioneGalgani e Ida Platano. Anei giorni scorsi è andata in onda una nuova puntata, ricca di tanti avvenimenti. Al centro dell’attenzione ancora una volta sono state due dame, Ida Platano eGalgani. L'articolo proviene da Leggilo.org.

