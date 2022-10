Ucraina | Ice riprende le attività a favore di aziende e operatori italiani

Leggi su ildenaro

(Di domenica 2 ottobre 2022) Dal prossimo 3 ottobre l’Agenzia ICE tornerà ad erogare servizi di assistenza direttamente dal territorio ucraino attraverso un nucleo costituito presso l’Antenna dell’Ambasciata d’Italia a Leopoli. L’Ufficio Ice, in continuità con quanto svolto finora dall’Help Deska Roma, si occuperà di fornire assistenza alleitaliane che hannoo iniziative in corso nel mercato ucraino; condividere informazioni utili con gliche desiderino affacciarsi su quel mercato; rispondere ai quesiti comuni e ricorrenti in tempi congrui. L'articolo proviene da Ildenaro.it.