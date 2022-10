Uccide la compagna a colpi di pistola e si suicida (Di domenica 2 ottobre 2022) Una donna è stata uccisa a colpi di pistola dal compagno a Scalea, in provincia di Cosenza. L'uomo si è poi tolto la vita . Il tragico fatto è avvenuto nella notte. Su quanto accaduto indagano i ... Leggi su leggo (Di domenica 2 ottobre 2022) Una donna è stata uccisa adidal compagno a Scalea, in provincia di Cosenza. L'uomo si è poi tolto la vita . Il tragico fatto è avvenuto nella notte. Su quanto accaduto indagano i ...

