Sacchi: «il Napoli di Spalletti gioca proprio un bel calcio» (Di domenica 2 ottobre 2022) Arrigo Sacchi promuove il Napoli di Spalletti. Commenta alla Gazzetta la prestazione del Napoli e sono (quasi) solo elogi. «Quando ripartono i ragazzi di Spalletti sono delle schegge. Il Napoli è una squadra che gioca davvero un buon calcio. Il primo gol contro il Torino è stato bellissimo per la preparazione dell’azione e per l’esecuzione. Raspadori viene incontro, dialoga, Anguissa va a fare il centravanti e la piazza nell’angolino. Stupendo». In contropiede il Napoli di Spalletti è micidiale. Mi sono segnato quattro parole per descriverla: ripartenze, velocità, pallone rasoterra. La posizione di Raspadori, in particolare, mi è sembrata decisiva per mettere in difficoltà la difesa avversaria. È un gruppo che segue le ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 ottobre 2022) Arrigopromuove ildi. Commenta alla Gazzetta la prestazione dele sono (quasi) solo elogi. «Quando ripartono i ragazzi disono delle schegge. Ilè una squadra chedavvero un buon. Il primo gol contro il Torino è stato bellissimo per la preparazione dell’azione e per l’esecuzione. Raspadori viene incontro, dialoga, Anguissa va a fare il centravanti e la piazza nell’angolino. Stupendo». In contropiede ildiè micidiale. Mi sono segnato quattro parole per descriverla: ripartenze, velocità, pallone rasoterra. La posizione di Raspadori, in particolare, mi è sembrata decisiva per mettere in difficoltà la difesa avversaria. È un gruppo che segue le ...

