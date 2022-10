Renzi pronto a mangiarsi il Pd | Partito finito | noi prima forza nel 2024

(Di domenica 2 ottobre 2022) Da «Enrico stai sereno» a, in pratica, «Enrico sotto un treno». Non perde l'occasione Matteo, leader di Italia Viva e fondatore del Terzo Polo, per rigirare il coltello nella piaga dei dem dopo la debacle elettorale. E così, durante un evento milanese, osserva: «Enrico Letta ha consegnato il Paese a Giorgia Meloni, e questo è un dato di fatto. Può piacere o meno, ma basta fare i conti». E aggiunge: «I grandi amici di Enrico sanno che è andata così perché ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. Un abbraccio a tutti gli amici del Pd che ci hanno creduto, se vogliono continuare l'accanimento terapeutico facciano pure, noi siamo il futuro, siamo Renew Europe», dice l'ex Presidente del Consiglio. Che è molto perentorio sul futuro dei dem: «Il Pd per come l'abbiamo conosciuto è: questione di mesi e il congresso lo chiarirà ...

elio_vito : Renzi, che mise la fiducia sulla legge elettorale, che scrisse da solo la riforma costituzionale, ora è pronto dall… - Gab_1271 : RT @tempoweb: #Renzi si mangia il #Pd. 'Partito finito', pronto a intercettare gli 'amici dem' #letta #politica #italiaviva #2ottobre #ilte… - tempoweb : #Renzi si mangia il #Pd. 'Partito finito', pronto a intercettare gli 'amici dem' #letta #politica #italiaviva… - FrancescoFra00 : RT @tempoweb: ?? #Meloni si muove da premier: 'Subito il taglio delle #bollette' ?? #Renzi pronto a mangiarsi il #Pd ?? La #Roma sfata il tabù… - Luca_veey : RT @tempoweb: ?? #Meloni si muove da premier: 'Subito il taglio delle #bollette' ?? #Renzi pronto a mangiarsi il #Pd ?? La #Roma sfata il tabù… -

Italia Oggi

... senza troppi giri di parole, è il leader di Italia viva, Matteo, a margine di un evento a Milano in cui ha martellato sulla sua ex casa ed in particolare su Enrico Letta, ormaiad ...... valori che non riusciamo a scorgere nei discorsi camaleontici die Calenda, fino a qualche ... Noi continueremo a fare opposizione con chiunque siaa riconoscersi nella nostra area e a ... Renzi: per le riforme pronto a sedermi al tavolo anche con Conte - ItaliaOggi.it 'Il Pd per come l'abbiamo conosciuto è finito, questione di mesi e il congresso lo chiarirà definitivamente'. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine dell'incontro con ...“Il Pd per come l’abbiamo conosciuto è finito, questione di mesi e il congresso lo chiarirà definitivamente”. A ...