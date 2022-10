Quattro automobilisti su dieci non revisionano correttamente la propria auto

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 2 ottobre 2022) Le vacanze si avvicinano per milioni di italiani e quest’anno c’è più voglia di partire che mai, dato che per la prima volta dopo molto tempo non vi saranno restrizioni, mascherine obbligatorie e il coronavirus sembra fare meno paura. Ciò nonostante, secondo i dati forniti da parclick cinque italiani su cento rischiano che lasi guasti durante il tragitto. La mancanza di tempo, l’eccesso di fiducia o semplicemente la disattenzione, porteranno quasi quattrosua non preparare adeguatamente il proprio veicolo prima di partire per le vacanze, momento in cui dovranno guidare per centinaia di chilometri e affrontare molte ore di coda sotto il sole, con il motore acceso e l’aria condizionata al massimo. Secondo gli esperti di Parclick questi sono i guasti più ...