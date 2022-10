Mina Settembre 2, quante puntate sono? (Di domenica 2 ottobre 2022) Torna, tra romanticismo commedia, Mina Settembre 2, la seconda stagione della serie co-prodotta da Rai Fiction e da Italian International Film, in onda su Raiuno a partire da domenica 2 ottobre 2022. Serena Rossi torna a vestire i panni dell’assistente sociale di Napoli nelle avventure tratte dai libri di Maurizio De Giovanni. Ma da quante puntate è composto Mina Settembre 2? Come nella prima stagione, gli episodi sono dodici, ciascuno della durata di cinquanta minuti circa, in onda due per volta per sei prime serate. Il finale di stagione, quindi, va in onda il 6 novembre. Mina Settembre 2, la trama Alla fine della prima stagione Mina (Serena Rossi) ha scoperto che Irene (Christiane Filangieri), la sua migliore amica, ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 2 ottobre 2022) Torna, tra romanticismo commedia,2, la seconda stagione della serie co-prodotta da Rai Fiction e da Italian International Film, in onda su Raiuno a partire da domenica 2 ottobre 2022. Serena Rossi torna a vestire i panni dell’assistente sociale di Napoli nelle avventure tratte dai libri di Maurizio De Giovanni. Ma daè composto2? Come nella prima stagione, gli episodidodici, ciascuno della durata di cinquanta minuti circa, in onda due per volta per sei prime serate. Il finale di stagione, quindi, va in onda il 6 novembre.2, la trama Alla fine della prima stagione(Serena Rossi) ha scoperto che Irene (Christiane Filangieri), la sua migliore amica, ...

