Meteo lunedì: tregua dal maltempo. Ottobrata in arrivo in settimana. I dettagli (Di domenica 2 ottobre 2022) Previsioni Meteo Italia STIUAZIONE. Dopo tanti giorni di pioggia e di clima più freddo del normale, l’autunno fa un deciso passo indietro. Confermata sull’Italia una fase più stabile e soleggiata che andrà a coincidere o quanto meno a favorire le operazioni della vendemmia, probabilmente anche rimandata in diverse regioni a causa del maltempo. A venirci incontro sarà l’anticiclone delle Azzorre che in parte si ibriderà persino con quello africano regalandoci una manciata di giorni di tempo asciutto. Sicuramente fino a metà settimana compreso giovedì pur con qualche leggera insidia che dovrà essere meglio valutata ma facciamo una panoramica completa del periodo in esame con qualche considerazione su quello successivo. Meteo LUNEDI’ 03 OTTOBRE. Nord: Cielo poco nuvoloso, salvo locali banchi di nebbia al primo mattino ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 2 ottobre 2022) PrevisioniItalia STIUAZIONE. Dopo tanti giorni di pioggia e di clima più freddo del normale, l’autunno fa un deciso passo indietro. Confermata sull’Italia una fase più stabile e soleggiata che andrà a coincidere o quanto meno a favorire le operazioni della vendemmia, probabilmente anche rimandata in diverse regioni a causa del. A venirci incontro sarà l’anticiclone delle Azzorre che in parte si ibriderà persino con quello africano regalandoci una manciata di giorni di tempo asciutto. Sicuramente fino a metàcompreso giovedì pur con qualche leggera insidia che dovrà essere meglio valutata ma facciamo una panoramica completa del periodo in esame con qualche considerazione su quello successivo.LUNEDI’ 03 OTTOBRE. Nord: Cielo poco nuvoloso, salvo locali banchi di nebbia al primo mattino ...

