Marco Bezzecchi, pole position storica: “Non avevo capito!” (Di domenica 2 ottobre 2022) Il primo, storico, acuto di Marco Bezzecchi durante una sessione di qualifica della MotoGP. Sarà una giornata cerchiata di rosso, nel suo personalissimo calendario, dopo la grande prova di ieri che ha strappato a Francesco Bagnaia la pole position del Gran Premio di Thailandia che tra poco accenderà le sue luci sull’interessante gara che potrebbe indirizzare il Motomondiale 2022. Sarà ancora lotta tra Pecco e Fabio Quartararo per la vetta della classifica piloti, mentre appare più indietro l’Aprilia di Aleix Espargarò. Intanto, ci sarà una VR46 Racing Team a comandare le operazioni: una grande soddisfazione per tutta la squadra e per la Ducati più in generale. Le parole di Marco Bezzecchi (Credit foto – Facebook)“Non avevo capito di essere primo, non riuscivo a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 ottobre 2022) Il primo, storico, acuto didurante una sessione di qualifica della MotoGP. Sarà una giornata cerchiata di rosso, nel suo personalissimo calendario, dopo la grande prova di ieri che ha strappato a Francesco Bagnaia ladel Gran Premio di Thailandia che tra poco accenderà le sue luci sull’interessante gara che potrebbe indirizzare il Motomondiale 2022. Sarà ancora lotta tra Pecco e Fabio Quartararo per la vetta della classifica piloti, mentre appare più indietro l’Aprilia di Aleix Espargarò. Intanto, ci sarà una VR46 Racing Team a comandare le operazioni: una grande soddisfazione per tutta la squadra e per la Ducati più in generale. Le parole di(Credit foto – Facebook)“Noncapito di essere primo, non riuscivo a ...

