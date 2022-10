ilGiornale.it

... il centrodestra all'Anche Calenda di Azione critica il segretario dem per la visita in ... Bilancio deludente del papatoIl Papa ha riunito a Roma un paio di centinaia di cardinali ...In particolar modo, il cardinale Parolin ha puntualizzato il pericolo scaturito dall'russo ... Parolin - ha reso noto " Rainews" - , in linea con le affermazioni di Papapronunciate ... L'attacco a Bergoglio: "La Chiesa Dittatura perfetta" Daniel Ortega, presidente del Nicaragua ed ex idolo della sinistra mondiale, a muso duro contro il Papa: "Si faccia eleggere dal popolo cattolico" ..."La chiesa cattolica è la dittatura perfetta", parole durissime dopo che il pontefice aveva chiesto di "non interrompere mai il dialogo, abbiamo parlato" ...