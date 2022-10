La regina Margherita declassa quattro nipoti su otto e ogni royal racconta, ai media, la sua versione: è guerra (Di domenica 2 ottobre 2022) Non c’è pace alla corte danese. Dopo che la regina Margherita ha tolto i titoli ai figli del secondogenito, il principe Joachim, ognuno ha raccontato la sua versione ai media, senza esclusione di colpi (foto: AP) Quando avranno terminato le riprese dell’ultima stagione, gli sceneggiatori di The Crown non dovranno temere di restare senza lavoro. Se continua così, infatti, la monarchia danese darà loro molta carne al fuoco per dare il via a una nuova serie. Forse, da come stanno le cose, anche di maggior successo rispetto a quella dedicata alla royal Family britannica. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU MARY DI DANIMARCA I Reali danesi e la guerra senza esclusione di colpi Tutto è cominciato settimana scorsa, quando la regina Margherita ha ... Leggi su amica (Di domenica 2 ottobre 2022) Non c’è pace alla corte danese. Dopo che laha tolto i titoli ai figli del secondogenito, il principe Joachim, ognuno hato la suaai, senza esclusione di colpi (foto: AP) Quando avranno terminato le riprese dell’ultima stagione, gli sceneggiatori di The Crown non dovranno temere di restare senza lavoro. Se continua così, infatti, la monarchia danese darà loro molta carne al fuoco per dare il via a una nuova serie. Forse, da come stanno le cose, anche di maggior successo rispetto a quella dedicata allaFamily britannica. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU MARY DI DANIMARCA I Reali danesi e lasenza esclusione di colpi Tutto è cominciato settimana scorsa, quando laha ...

