F1, GP Giappone 2022: programma, date, orari e diretta tv

Il diciottesimo appuntamento del Mondiale di F1 è quello con il Gran Premio del Giappone 2022: ecco di seguito le informazioni sul programma, le date, gli orari e la diretta tv e streaming della prossima gara che torna sul circuito di Suzuka dove si è assenti da due anni per via del Covid. Circuito affascinante e spettacolare con le curve veloci e i tornanti lenti, per un totale di 5.807 metri da percorrere in ciascuno dei giri. Ovviamente siamo in Asia e il fuso orario è decisamente sfavorevole. Venerdì 7 settembre alle ore 5 sarà la volta delle prove libere 1, alle ore 8 ecco le prove libere 2, quindi sveglia presto. Sabato 8 ottobre alle ore 5 le prove libere 3 anticipano le qualifiche fissate per le ore 8, quindi di buon mattina conosceremo la griglia di partenza ...

