Zenga su Inter-Roma | “Asllani può sostituire bene Brozovic | Mourinho…”

Leggi su sportface

(Di sabato 1 ottobre 2022) Walter, ex storico portiere dell’, ha parlato del big match delle ore 18.00 fratramite il suo canale YouTube, facendo il punto sui nerazzurri: “L’si appresta ad affrontare in 4 giorni due squadre forti e complicate comee Barcellona. Su Romelu Lukaku non avevo dubbi che non recuperasse, giocando ogni tre giorni bisogna andare sempre cauti. Gli infortuni muscolari non sono cosa di poco conto. L’altra assenza pesante è Marceloma l’ha comprato il suo alter ego: Kristjan. Anche se non giocheràfa nulla perché ha delle grandissime qualità. Giocatore polivalente. Può giocare sia in cabina di regia che dano di centrocampo. E addirittura ...