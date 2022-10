Ucraina, spari contro un convoglio di auto che stava lasciando Kupiansk, vicino Kharkiv: almeno 20 le vittime, tra cui 10 bambini – Il video (Di sabato 1 ottobre 2022) Mentre a Lyman le truppe ucraine sono riuscite a circondare quelle russe e a prendere il controllo delle strade, più a nord, a Kharkiv, almeno 20 civili sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco mentre stavano lasciando la regione in auto. Secondo alcuni media locale il totale sarebbe arrivato a 24. A riferirlo è il governatore locale, Oleh Syniehubov, citato dalla Ap online «Un atto crudele che non può essere giustificato». L’attacco sarebbe avvenuto nel distretto liberato di Kupiansk, nella cosiddetta “zona grigia” che lo separa da Svatov, nella zona occupata, e da ieri formalmente annessa, del Lugansk. Tra le vittime ci sarebbero almeno 10 bambini, ha affermato il capo dei servizi di sicurezza di Kiev, Vasily ... Leggi su open.online (Di sabato 1 ottobre 2022) Mentre a Lyman le truppe ucraine sono riuscite a circondare quelle russe e a prendere illlo delle strade, più a nord, a20 civili sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco mentrenola regione in. Secondo alcuni media locale il totale sarebbe arrivato a 24. A riferirlo è il governatore locale, Oleh Syniehubov, citato dalla Ap online «Un atto crudele che non può essere giustificato». L’attacco sarebbe avvenuto nel distretto liberato di, nella cosiddetta “zona grigia” che lo separa da Svatov, nella zona occupata, e da ieri formalmente annessa, del Lugansk. Tra leci sarebbero10, ha affermato il capo dei servizi di sicurezza di Kiev, Vasily ...

