Traffico Roma del 01-10-2022 ore 15:30 (Di sabato 1 ottobre 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione Traffico regolare in queste prime ore pomeridiane sul grande raccordo anulare sul percorso Urbano della A24 si viaggia senza disagi anche sull'intero tratto della tangenziale est Maggiore prudenza sulla Pontina dove una precedente incidente ha provocato la chiusura del tratto tra Castel Porziano e Pratica di Mare Roma code possibili già dopo via di Trigoria sempre sulla statale 148 ricordiamo Inoltre i lavori alla riduzione di carreggiata su tutte e due i sensi di marcia tra Tor de' Cenci Castel di Decima in città più precisamente su via Ardeatina Maggiore prudenza dove in prossimità dei lavori che comportano il transito tramite senso unico alternato non si escludono un rallentamenti tra via della Cecchignola & via di Tor Pagnotta in entrambi i sensi di marcia torniamo ...

