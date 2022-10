Tottenham ko con l’Arsenal, Conte: «Ha influito l’espulsione» (Di sabato 1 ottobre 2022) . Le parole del tecnico del Tottenham Antonio Conte ha parlato così dopo il ko per 3-1 con l’Arsenal nel derby di North London. ROSSO A EMERSON – Non voglio commentare le decisioni arbitrali, ma il rosso ha influito nella partita. E’ stata davvero dura dopo averlo subito, ci ha totalmente cambiato». OBIETTIVI – «Adesso dobbiamo andare avanti, conosciamo il nostro posto nel campionato e dobbiamo cercare di fare del nostro meglio per stare vicino alle altre compagini che sono in cima alla classifica. Sui cambi dico che ho cercato di dare minutaggio ad altri giocatori perché la partita era finita e pensavo fosse il caso di risparmiare le energie». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) . Le parole del tecnico delAntonioha parlato così dopo il ko per 3-1 connel derby di North London. ROSSO A EMERSON – Non voglio commentare le decisioni arbitrali, ma il rosso hanella partita. E’ stata davvero dura dopo averlo subito, ci ha totalmente cambiato». OBIETTIVI – «Adesso dobbiamo andare avanti, conosciamo il nostro posto nel campionato e dobbiamo cercare di fare del nostro meglio per stare vicino alle altre compagini che sono in cima alla classifica. Sui cambi dico che ho cercato di dare minutaggio ad altri giocatori perché la partita era finita e pensavo fosse il caso di risparmiare le energie». L'articolo proviene da Calcio News 24.

