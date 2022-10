Scontro lungo la Brebemi: 5 persone coinvolte e auto distrutte (Di sabato 1 ottobre 2022) Bariano. Due auto distrutte ma nessun ferito ferito grave. È il bilancio dell’incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato (primo ottobre) lungo la Brebemi, nel territorio di Bariano. Erano da poco passate le 2 quando i due mezzi si sono scontrati, per cause ancora da accertare, al km 33 900 in direzione di Milano. Sul posto, oltre a due ambulanze e un’automedica, sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Romano di Lombardia che hanno liberato uno dei coinvolti che era rimasto incastrato tra le lamiere della vettura. Dei cinque coinvolti, nessuno sarebbe in gravi condizioni. Due sono stati trasportati agli ospedali di Treviglio e Verdellino. Per i rilevi di legge sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Chiari. Leggi su bergamonews (Di sabato 1 ottobre 2022) Bariano. Duema nessun ferito ferito grave. È il bilancio dell’incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato (primo ottobre)la, nel territorio di Bariano. Erano da poco passate le 2 quando i due mezzi si sono scontrati, per cause ancora da accertare, al km 33 900 in direzione di Milano. Sul posto, oltre a due ambulanze e un’medica, sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Romano di Lombardia che hanno liberato uno dei coinvolti che era rimasto incastrato tra le lamiere della vettura. Dei cinque coinvolti, nessuno sarebbe in gravi condizioni. Due sono stati trasportati agli ospedali di Treviglio e Verdellino. Per i rilevi di legge sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Chiari.

