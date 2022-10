ilNotiziarioInd : Saronno campione d’Italia di softball, superata Bollate - varesenews : Saronno Softball campione d’Italia per la prima volta nella storia -

varesenews.it

... che proprio la scorsa settimana aveva portato la Coppa delle Coppe vinta in Comune, ricevendo l'in bocca al lupo del sindaco diAugusto Airoldi e dell'assessore allo Sport Gabriele Musarò. ...La carica, alla squadra maschile, l'ha invece suonata ilitaliano Giovanni Zuccon, leader ... mentre le donne si erano piazzate terze nella finale B di, ottenendo la promozione nella ... Saronno Softball campione d'Italia per la prima volta nella storia Saronno per la prima volta campione d'Italia di softball, battuto Bollate in finale. Che però si consola con tre titoli giovanili ...SARONNO – L’Italian Softball Series entra nel suo ultimo, infuocato, weekend: tra sabato 1 ed eventualmente domenica 2 ottobre si conoscerà il nome della squadra vincitrice tra Inox Team ...