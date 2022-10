Salvini vede Berlusconi e si rafforza l' asse con Meloni Il governo scioglie i nodi

Leggi su iltempo

(Di sabato 1 ottobre 2022) Uniti per dare all'Italia uncompatto, capace di affrontare le emergenze che preoccupano i cittadini. È l'ora di pranzo quando Matteovarca l'ingresso di Arcore per incontrare Silvio. Al termine del vertice, i due leader ribadiscono l'impegno e «la massima comunità d'intenti con Giorgia» in vista del futuro. L'incontro viene definito «cordiale» da una nota congiunta di Lega e Forza Italia. «Al centro del colloquio - viene spiegato - il fitto calendario di appuntamenti istituzionali previsto per le prossime settimane e le priorità che dovranno essere affrontate dal futuro. È necessario dare presto all'Italia un esecutivo compatto, di alto livello, capace di affrontare sfide complicate a partire proprio dall'emergenza originata dai prezzi ...