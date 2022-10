Roma, violentata in auto all’uscita da un locale: caccia allo stupratore (Di sabato 1 ottobre 2022) Stava trascorrendo la serata in un ristorante di via Valignano alla Garbatella quando, poco prima di mezzanotte, è uscita per raggiungere la sua macchina dove doveva andare a prendere qualcosa, ma sorpresa alle spalle è stata spinta in auto, ne è nata una colluttazione e un tentativo di abuso sessuale. L’intervento dei passanti È successo ieri sera vittima una 40enne Romana che, quando è stata aggredita, ha iniziato a urlare tanto da richiamare l’attenzione di passanti che sono intervenuti spaventando l’aggressore che intanto è scappato via. Subito è stato dato l’allarme alla Polizia che è accorsa con i colleghi della scientifica per dare subito un nome al “mostro”. Gli investigatori stanno verificando i video dei locali presenti nella zona per cercare di identificare l’aggressore, dopo ovviamente aver sentito quanti sono accorsi sulla scena per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 ottobre 2022) Stava trascorrendo la serata in un ristorante di via Valignano alla Garbatella quando, poco prima di mezzanotte, è uscita per raggiungere la sua macchina dove doveva andare a prendere qualcosa, ma sorpresa alle spalle è stata spinta in, ne è nata una colluttazione e un tentativo di abuso sessuale. L’intervento dei passanti È successo ieri sera vittima una 40ennena che, quando è stata aggredita, ha iniziato a urlare tanto da richiamare l’attenzione di passanti che sono intervenuti spaventando l’aggressore che intanto è scappato via. Subito è stato dato l’allarme alla Polizia che è accorsa con i colleghi della scientifica per dare subito un nome al “mostro”. Gli investigatori stanno verificando i video dei locali presenti nella zona per cercare di identificare l’aggressore, dopo ovviamente aver sentito quanti sono accorsi sulla scena per ...

