Processo Bozzoli: sentenza di condanna per il nipote dell'imprenditore di Brescia. La difesa aveva chiesto l'assoluzione (Di sabato 1 ottobre 2022) Processo Bozzoli: dopo sette anni di indagini è arrivata la sentenza sul caso dell'imprenditore di Brescia. L'unico indagato è sempre stato il nipote Giacomo Bozzoli che però si è sempre dichiarato innocente. Processo Bozzoli: sentenza di condanna per il nipote dell'imprenditore di Brescia Mario Bozzoli è un imprenditore originario di Brescia che dal 2015 è scomparso e di lui si sono perse improvvisamente le tracce. Gli inquirenti hanno aperto poi le indagine con un lungo Processo che dopo sette anni ha la sua prima sentenza. La corte d'assise di Brescia ha ...

