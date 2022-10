Napoli | Zerbin | «Realizzato il mio sogno di bambino»

(Di sabato 1 ottobre 2022) Le parole di Alessionel prepartita di-Torino: «Non deve essere un punto d’arrivo ma di partenza» Alessioha parlato ai microfoni di DAZN nel prematch di-Torino. Di seguito le sue parole. «E’ una favola, è successo tutto molto velocemente e hoildi ogni. Non deve essere un punto d’arrivo ma di partenza e devo migliorare per fare sempre meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Alessio Zerbin, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro il Torino. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine: "Esordire in Serie A, Champions ... Ai microfoni di Dazn, prima della gara tra Napoli e Torino, un giocatore della squadra azzurra ha presentato la sfida odierna: stiamo parlando di Zerbin.