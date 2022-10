Napoli | Anguissa | ' Gol merito dei miei compagni Vogliamo vincere tutte le partite'

(Di sabato 1 ottobre 2022) Il Man of the match della partita del Maradona trae Torino è senza dubbio André Zambo, protagonista di una bellissima gara e capace di segnare una doppietta tra il sesto e il 12° ...

pisto_gol : Nap-Tor 3:1 Con un 1^T di eccellente livello il Napoli segna 3 gol - doppietta di Anguissa e Kvaratskhelia e chiude… - OptaPaolo : 2 - André-Frank Zambo Anguissa è il primo giocatore del Napoli ad aver segnato una doppietta nei primi 15 minuti di… - GoalItalia : Goal di Anguissa nei primi otto anni di carriera: 2?? Goal di Anguissa da quando è arrivato a Napoli: 3?? Non prop… - MaQualeFrizione : RT @OptaPaolo: 2 - André-Frank Zambo Anguissa è il primo giocatore del Napoli ad aver segnato una doppietta nei primi 15 minuti di una part… - 96qlf : RT @PeppeAnnarumma: L’inchino di #Anguissa . Chapeau per questo giocatore ?? Ma che stagione sta facendo? #napolitorino #napoli #seriea h… -

Il Torino riesce a trovare allo scadere del primo tempo una rete con Antonio Sanabria che può almeno alimentare le speranze. In effetti i granata entrano nella ripresa con un piglio diverso, mettendo ...Il Man of the match della partita del Maradona trae Torino è senza dubbio André Zambo, protagonista di una bellissima gara e capace di segnare una doppietta tra il sesto e il 12° minuto, prima con un colpo di testa e poi con una ...(ANSA) - NAPOLI, 01 OTT - "Sono molto felice, è la prima volta che segno una doppietta in Serie A e anche per il risultato perché abbiamo portato a casa una ...Tutti nel primo tempo i gol del 3-1 con cui al Maradona il Napoli ha battuto il Torino nel match che ha aperto l'8.va giornata di Serie A. La prima rete arriva al 6' ed è del Napoli, con Anguissa che ...