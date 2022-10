LIVE MotoGP, GP Thailandia 2022 in DIRETTA: parte la terza sessione di prove libere, caccia al Q2! (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.50 COMINCIANO LE FP3! 5.48 Si attende soltanto la bandiera verde e il via libera. 5.45 I piloti sono ai box, pronti per scendere in pista. 5.42 Conclusa la terza sessione di prove libere anche per la Moto2, ormai ci siamo. 5.39 Il record della pista è stato siglato da Fabio Quartararo nel 2019, 1:29.719. Probabilmente con le qualifiche odierne verrà registrato un tempo migliore, con annesso nuovo record, ma dipenderà dalle condizioni del circuito (ribadiamo, al momento completamente asciutto). 5.36 Questa invece la classifica al termine delle FP2: 1 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.281 19 19 337.5 2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.299 18 20 0.018 0.018 336.4 3 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.50 COMINCIANO LE FP3! 5.48 Si attende soltanto la bandiera verde e il via libera. 5.45 I piloti sono ai box, pronti per scendere in pista. 5.42 Conclusa ladianche per la Moto2, ormai ci siamo. 5.39 Il record della pista è stato siglato da Fabio Quartararo nel 2019, 1:29.719. Probabilmente con le qualifiche odierne verrà registrato un tempo migliore, con annesso nuovo record, ma dipenderà dalle condizioni del circuito (ribadiamo, al momento completamente asciutto). 5.36 Questa invece la classifica al termine delle FP2: 1 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.281 19 19 337.5 2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.299 18 20 0.018 0.018 336.4 3 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing ...

