"La Meloni ci ha dato una lezione". I problemi del Pd con le donne

rulajebreal : Anche la stampa anglosassone ha dato notizia dei reati del padre e del nonno di Trump. Ripeto, le responsabilità pe… - FratellidItalia : ?? #elezioni2022: un dato che non lascia spazio ad interpretazioni #ElezioniPolitiche2022 #Meloni - fanpage : #ElezioniPolitiche2022 Il crollo di affluenza al voto è un dato epocale, molto più della vittoria di Meloni. Raccon… - ___xscd : RT @varljien: Il cravattaro vile affarista è irritato perchè la Germania difende il suo popolo! Nn lo affama come lui e la Meloni, saranno… - shot_g95 : @mauriziospaglia @a_petrucci @alex_orlowski @elio_vito @rulajebreal In Germania sono stati ammazzati 6 milioni di e… -

la Repubblica

In particolare balza all'occhio ilrelativo agli elettori di Fratelli d'Italia, il principale ..., telefonata con Draghi poi l'appello: "Sul gas serve risposta Ue"È chiaro che lain politica estera ed economica non potrà fare nulla di nuovo rispetto a ciò ... ha compiuto tale azione,che non si capisce chi altri possa avere la possibilità di agire ... Il Pd ha un problema con le donne. “Meloni ci ha dato una lezione impariamo a prenderci il potere” Dai miei conti le donne elette nei gruppi del #Pd sono 32 ... Questo è un tema da congresso, non i nomi". La lezione della Meloni Per il Pd si tratta di una sconfitta nella sconfitta. Non solo è ...Rula Jebreal ha aggiunto che la stampa estera aveva dato notizia dei reati di Francesco Meloni e del nonno di Trump (Washington Post, The Independent & The Guardian, nda) in quanto "personaggi ...