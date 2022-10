Il Tevere tornerà a splendere | i progetti per la rigenerazione del fiume

(Di sabato 1 ottobre 2022) Nuova vita al. Ladeldella Capitale passa pere interventi per 60 milioni di euro finanziati tramite i fondi giubilari, quelli di Caput Mundi e le risorse stanziate per l'iniziativa «15per la città dei 15 minuti». A fare il punto, il sindaco Roberto Gualtieri, nel corso di «Roma riparte. La città che scorre», l'evento organizzato all'Auditorium dell'Ara Pacis dagli Assessori capitolini all'Ambiente, Sabrina Alfonsi, e all'Urbanistica Maurizio Veloccia, con al centro le riflessioni sul rapporto dell'Urbe con il suoe la rete degli affluenti. «Sei nuovi Parchi d'Affaccio. Uno straordinario progetto di valorizzazione delle sponde archeologiche e naturalistiche, piste ciclabili, bonifiche: facciamo ripartire Roma nel quadro del grande e ...

Nella notte sette automobilisti sono rimasti bloccati in prossimità dell'argine dela causa della piena del fiume. Tutto è avvenuto all'altezza del lungotevere Arnaldo da ...pressione...... Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; allerta gialla per criticita' idrogeologica e idrogeologica per temporali su Bacini Costieri Nord, Bacino Medioe Appennino di Rieti; allerta ...