"Il marito di Giaele De Donà sta malissimo", Carolina svela a Ginevra la verità sul loro matrimonio (Di sabato 1 ottobre 2022) Dopo l'ultima puntata del GF Vip 7, nella Casa si è spesso parlato del marito di Giaele De Donà, Bradford Beck. La stessa Vippona si è confidata con Carolina Marconi commentando le critiche ricevute dai suoi compagni di avventura ma soprattutto ha espresso le sue preoccupazioni rispetto al suo matrimonio. Giaele De Donà e le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

