I nuovi volti di Calvin Klein e Louis Vuitton

Leggi su panorama

(Di sabato 1 ottobre 2022) Nei mesi precedenti abbiamo gia? visto Blanco correre per le strade di New York indossando unicamente dei boxer, ovviamente bianchi, firmati. Non ci stupiamo di scoprire che e? proprio lui il volto della nuova campagna invernale 2022. La prima collaborazione per la collezione estiva ha infatti dato libero sfogo alla spontaneita? che caratterizza il cantante. «La collaborazione conmi ha permesso di vedere per la prima volta New York, e? stata la mia prima esperienza oltreoceano ed e? stato incredibile partecipare all’energia e al dinamismo di questa citta?.per me e? un brand simbolo dell’estetica di una generazione sin dai suoi esordi. Vivo la moda come un linguaggio che rafforzi l’immaginario di cio? che porto con la mia musica e questa ...