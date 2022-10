F1 Gp Singapore, Leclerc in pole con la Ferrari (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Charles Leclerc si aggiudica la pole position del Gp di Singapore di Formula 1. Il pilota della Ferrari, nelle qualifiche condizionate dalla pioggia, gira in 1’49”412 e domani scatterà davanti alla Red Bull del messicano Sergio Perez (1’49”434), secondo in griglia. L’altra Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz (1’49”583) ottiene il quarto tempo e partirà in seconda fila accanto alla Mercedes del britannico Lewis Hamilton (1’49”466). Giornata complicata per Max Verstappen. L’olandese della Red Bull, campione del mondo e leader del Mondiale, deve fare i conti con i problemi della sua Red Bull e non va oltre l’ottavo tempo (1’51”395) che vale la quarta fila. “Sono felice. Sono contento del risultato di oggi specialmente pensando al venerdì che abbiamo avuto, potendo completare pochi ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Charlessi aggiudica laposition del Gp didi Formula 1. Il pilota della, nelle qualifiche condizionate dalla pioggia, gira in 1’49”412 e domani scatterà davanti alla Red Bull del messicano Sergio Perez (1’49”434), secondo in griglia. L’altradello spagnolo Carlos Sainz (1’49”583) ottiene il quarto tempo e partirà in seconda fila accanto alla Mercedes del britannico Lewis Hamilton (1’49”466). Giornata complicata per Max Verstappen. L’olandese della Red Bull, campione del mondo e leader del Mondiale, deve fare i conti con i problemi della sua Red Bull e non va oltre l’ottavo tempo (1’51”395) che vale la quarta fila. “Sono felice. Sono contento del risultato di oggi specialmente pensando al venerdì che abbiamo avuto, potendo completare pochi ...

