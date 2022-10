Delirio e paura a Treviso: ruba 3 auto, rapina due donne e uccide un ciclista. Le fasi della cattura (video) (Di sabato 1 ottobre 2022) Ha rubato tre auto in sequenza e nella fuga tra le strade in provincia di Treviso, ha investito e ucciso un ciclista di 67 anni. Tutto è iniziato poco dopo le 9.15 di questa mattina a Vallà, frazione del comune di Riese Pio X, quando un ragazzo di 19 anni ha rapinato una donna portandole via le chiavi di una Honda Civic fuggendo poi a bordo dell’auto. Fuga che si è interrotta ad Altivole dove è uscito fuori strada e, abbandonata l’auto, ha messo in atto una nuova rapina portando via a un’altra donna un’Audi. auto con cui ha investito e ucciso un ciclista a San Zenone degli Ezzelini. Chi è il diciannovenne protagonista delle rapine e dell’omicidio stradale Il giovane, dopo l’incidente mortale, ha poi proseguito la ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 ottobre 2022) Hato trein sequenza e nella fuga tra le strade in provincia di, ha investito e ucciso undi 67 anni. Tutto è iniziato poco dopo le 9.15 di questa mattina a Vallà, frazione del comune di Riese Pio X, quando un ragazzo di 19 anni hato una donna portandole via le chiavi di una Honda Civic fuggendo poi a bordo dell’. Fuga che si è interrotta ad Altivole dove è uscito fuori strada e, abbandonata l’, ha messo in atto una nuovaportando via a un’altra donna un’Audi.con cui ha investito e ucciso una San Zenone degli Ezzelini. Chi è il diciannovenne protagonista delle rapine e dell’omicidio stradale Il giovane, dopo l’incidente mortale, ha poi proseguito la ...

