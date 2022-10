Brutte notizie per Osimhen: quando potrebbe essere convocato (Di sabato 1 ottobre 2022) Luciano Spalletti, in vista della sfida contro il Torino, può certamente sorridere. Il tecnico toscano ha recuperato tutti i giocatori che erano in dubbio per il match contro i granata. Rrahmani, Lozano e Politano sono stati, infatti, convocati per la partita in programma questo pomeriggio allo Stadio Maradona. Resta tra gli indisponibili, invece, il bomber azzurro Victor Osimhen. Per l’attaccante nigeriano non c’erano possibilità di rientro già oggi, ma per lui si ipotizzava un ritorno per la partita di Champions League contro l’Ajax. Osimhen è alle prese con un problema muscolare patito nel corso del primo tempo contro il Liverpool. Victor Osimhen Recupero (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Stop più lungo del previsto: Osimhen salta anche l’Ajax Stando a ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 1 ottobre 2022) Luciano Spalletti, in vista della sfida contro il Torino, può certamente sorridere. Il tecnico toscano ha recuperato tutti i giocatori che erano in dubbio per il match contro i granata. Rrahmani, Lozano e Politano sono stati, infatti, convocati per la partita in programma questo pomeriggio allo Stadio Maradona. Resta tra gli indisponibili, invece, il bomber azzurro Victor. Per l’attaccante nigeriano non c’erano possibilità di rientro già oggi, ma per lui si ipotizzava un ritorno per la partita di Champions League contro l’Ajax.è alle prese con un problema muscolare patito nel corso del primo tempo contro il Liverpool. VictorRecupero (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Stop più lungo del previsto:salta anche l’Ajax Stando a ...

Spazio_Napoli : Brutte notizie per Osimhen: quando potrebbe essere convocato - NapoliAddict : Brutte notizie per Osimhen: quando potrebbe essere convocato #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Spazio Napoli - giorgiozoppe : RT @RewindSardegna: Allora brutte notizie a quanto pare la città “russa”di lyman è circondata è sotto assedio dalle truppe di “conquista”uc… - LeBombeDiVlad : ?? #Salernitana, brutte notizie in vista del match con il #Sassuolo ?? Si ferma un centrocampista #LBDV… - CalcioNapoli24 : -