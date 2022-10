Bloccata la risoluzione Onu sui referendum per le annessioni: Usa in Europa pronti ad ogni evenienza (Di sabato 1 ottobre 2022) Roma, 1 ott – La mozione presentata dagli Stati Uniti d’America e Albania contro i referendum portati avanti dalle province ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia per l’annessione da parte della Russia di questi territori è stata bocciata grazie al veto di Mosca, mentre Cina, Brasile, India e Gabon si sono astenuti. È arrivato quindi lo stop alla risoluzione al consiglio di sicurezza dell’Onu, a riprova dei delicati equilibri nazionali e con uno scenario che impone una riflessione sulla funzionalità di tali organismi sovranazionali. Occidente contro le annessioni Il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, ha affermato in una conferenza stampa che “I militari americani in Europa sono pronti ad ogni evenienza”, aggiungendo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 1 ottobre 2022) Roma, 1 ott – La mozione presentata dagli Stati Uniti d’America e Albania contro iportati avanti dalle province ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia per l’annessione da parte della Russia di questi territori è stata bocciata grazie al veto di Mosca, mentre Cina, Brasile, India e Gabon si sono astenuti. È arrivato quindi lo stop allaal consiglio di sicurezza dell’Onu, a riprova dei delicati equilibri nazionali e con uno scenario che impone una riflessione sulla funzionalità di tali organismi sovranazionali. Occidente contro leIl consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, ha affermato in una conferenza stampa che “I militari americani insonoad”, aggiungendo ...

