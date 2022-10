Bella Hadid | da nuda a vestita in un colpo di «spray»

(Di sabato 1 ottobre 2022) Il brand Coperni mette in scena uno spettacolo che passerà alla storia creando da zero - e sotto gli occhi di tutti - un vestito spruzzandolo addosso alla supermodella. Il merito va a un materiale ultra tecnologico. Siamo davanti alla moda del futuro?

vogue_italia : Sì, è successo veramente: tre scienziati hanno spruzzato sul corpo di Bella Hadid un materiale che si è solidificat… - ilpost : Il video dell’abito spruzzato addosso a Bella Hadid - artvgirl : RT @_prettystroke_: comunque il “painted dress” di coperni con bella hadid è una roba fuori dal mondo, oltre al concetto è oggettivamente d… - chiamatemi_mimi : Il lavoro che ha fatto Coperni spettacolare poi Bella Hadid una Dea bellissima Ho amato - artvgirl : RT @nicpapavero: Bella Hadid che chiude così la sfilata di Coperni. Dea indiscussa. -

È accaduto quando il brand Coperni ha chiuso il proprio show spruzzando letteralmente un vestito sul corpo di Bella Hadid arrivata sul palco in lingerie. Come mostrato dai numerosi video andati... Il nome di Bella Hadid oggi è finito sulle prime pagine di tutti i siti perché ieri, alla Paris Fashion Week, ha sfilato con un abito realizzato con dello spray. Bella Hadid ha sfilato alla Paris Fashion Week con un abito realizzato solo con uno spray. A regalare la performance più iconica di questa settimana della moda, in corso nella capitale francese fino a...