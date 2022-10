Anticipazioni Uomini e Donne del 1/10/22: un bacio nel Trono classico, rabbia per Roberta Di Padua (Di sabato 1 ottobre 2022) Cosa sarà successo negli studi di Uomini e Donne nella registrazione di oggi? Ecco le succose Anticipazioni della pagina Instagram UominieDonneclassicoeover: Ida è uscita a cena ieri sera con Alessandro, ma nulla di che. Lui si dichiara innamorato, mentre Ida ammette di non esserlo. A quel punto Roberta si è molto arrabbiata con lui e ci rimane male perché lei ci credeva alle cose che Alessandro le diceva. Gemma è uscita di nuovo con Roberto nonostante lui continui le conoscenze con altre dame del parterre. Federico è uscito in esterna con Alice e si sono baciati. Fede ha portato in esterna Monica (nessun bacio). Esterna anche per Federica. Riccardo non era presente. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di sabato 1 ottobre 2022) Cosa sarà successo negli studi dinella registrazione di oggi? Ecco le succosedella pagina Instagrameover: Ida è uscita a cena ieri sera con Alessandro, ma nulla di che. Lui si dichiara innamorato, mentre Ida ammette di non esserlo. A quel puntosi è molto arta con lui e ci rimane male perché lei ci credeva alle cose che Alessandro le diceva. Gemma è uscita di nuovo con Roberto nonostante lui continui le conoscenze con altre dame del parterre. Federico è uscito in esterna con Alice e si sono baciati. Fede ha portato in esterna Monica (nessun). Esterna anche per Federica. Riccardo non era presente. L'articolo proviene da Isa e Chia.

