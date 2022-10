(Di sabato 1 ottobre 2022) Pescara - A due giorni dalla giornata mondiale per l'sicuro ilfemminista Zona Fucsia di Pescara esprime forte indignazione di fronte alle "disdicevoli percentuali incirca le obiezioni di coscienza delle interruzioni volontarie di gravidanza chirurgiche e farmacologiche con la RU486", ricordando che si va da una media del 75% di obiettori nella Asl dell'Aquila al 90% delle Asl di Pescara e Chieti. "Il partito di Giorgia Meloni e tutta la destra hanno tentato diverse volte di ostacolare gli aborti nella nostra regione - afferma in una nota Benedetta La Penna, una portavoce del- attraverso la strumentalizzazione dello stigma che l'ha ancora nella nostra società, proponendo 'foreste di bambini mai nati', esigui premi economici alle donne che decidono di non ...

AnsaAbruzzo : Aborto:Collettivo,da Fdi tentativi di ostacolarlo in Abruzzo - gi_pavanello : @Pat_Zago @MarythecatI @Mion3Luca Tra anni 60 e anni 70, con i diritti umani e civili acquisiti fra i nati nel dopo… - abruzzoweb : L’AQUILA: “ABORTO LIBERO, SICURO E GRATUITO”, MANIFESTAZIONE DEL COLLETTIVO FUORIGENERE - EcoLunigiana : #LaSpezia -Il collettivo spezzino si mobilita in favore dell'aborto libero, sicuro e gratuito e rilancia un appunta… - justaboringuy : @repubblica Ma tutta sta gente che parla di vaccino si rende conto che l'aborto ha impatto solo su se stessi, quind… -

A due giorni dalla giornata mondiale per l'sicuro ilfemminista Zona Fucsia di Pescara esprime forte indignazione di fronte alle "disdicevoli percentuali in Abruzzo circa le obiezioni di coscienza delle interruzioni ...A due giorni dalla giornata mondiale per l'sicuro ilfemminista Zona Fucsia di Pescara esprime forte indignazione di fronte alle 'disdicevoli percentuali in Abruzzo circa le ...Salute Pescara - 01/10/2022 09:24 - A due giorni dalla giornata mondiale per l'aborto sicuro il collettivo femminista Zona Fucsia di Pescara esprime forte indignazione di fronte ...Secondo queste percentuali la regione Abruzzo supera di gran lunga la media nazionale dei ginecologi/che obiettori in Italia, raggiungendo anche il 90%, ...