Ultime Notizie – Gas e luce | misure Ue | accordo su consumi | risparmi e tasse

(Di venerdì 30 settembre 2022) I Paesi membri dell’Ue hanno trovato nel Consiglio Energia straordinario a Bruxelles l’politico su un pacchetto dicontro il caro energia e per contrastare l’aumento dei prezzi di gas e. L’intesa prevedeenergetici obbligatori nelle fasce di picco, un tetto ai ricavi delle imprese che producono elettricità a partire da fonti più economiche del gas, come nucleare, carbone e rinnovabili, e un contributo di solidarietà a carico delle imprese petrolifere e del gas, che stanno realizzando grandi profitti in questi mesi, grazie ai rincari dei combustibili fossili. “Oggi abbiamo aggiunto alcune tessere al puzzle, ma di sicuro non sono le”, ha detto il ministro ceco dell’Energia Jozef Sikela, per la presidenza di turno del Consiglio Ue. Gli Stati membri dovranno ...