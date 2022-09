Tale e Quale Show 2022: chi è Claudio Lauretta (Di venerdì 30 settembre 2022) Claudio Lauretta - Tale e Quale Show L’imitatore Claudio Lauretta è uno dei concorrenti della dodicesima edizione di Tale e Quale Show. Nato a Novi Ligure il 20 luglio 1970, Claudio ha cominciato la sua carriera come attore teatrale, in diverse compagnie della provincia di Alessandria, alla fine degli anni ‘80. Negli anni, è apparso in diverse trasmissioni televisive: da La Sai L’Ultima?, dove è stato concorrente nel 1994, a Paperissima Sprint, passando anche per Tira e Molla (1998), Markette (2004-2007), Colorado (2005, 2016-2017), Chiambretti Night (2009-2011), Zelig (2012-2013), Italia’s Got Talent 2015, Voice Anatomy e Striscia La Notizia (dal 1995 al 2001, per poi ritornare ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 30 settembre 2022)L’imitatoreè uno dei concorrenti della dodicesima edizione di. Nato a Novi Ligure il 20 luglio 1970,ha cominciato la sua carriera come attore teatrale, in diverse compagnie della provincia di Alessandria, alla fine degli anni ‘80. Negli anni, è apparso in diverse trasmissioni televisive: da La Sai L’Ultima?, dove è stato concorrente nel 1994, a Paperissima Sprint, passando anche per Tira e Molla (1998), Markette (2004-2007), Colorado (2005, 2016-2017), Chiambretti Night (2009-2011), Zelig (2012-2013), Italia’s Gotnt 2015, Voice Anatomy e Striscia La Notizia (dal 1995 al 2001, per poi ritornare ...

CorriereUmbria : Stasera in tv venerdì 30 settembre su Rai 1 torna Tale e quale show #televisione #tv #talequaleshow #rai1… - RosaGalgano : RT @rosalinda_news: VOTAZIONE TALE E QUALE SHOW I 3 concorrenti con più like di ogni serata, guadagneranno rispettivamente 5, 3 e 1 punt… - GianvitArmenise : @spartacvs @lametabasta Gli uominisessuali sono gente tale e quale come a noi, noi normali - sophsdreams : Esaltazione per l'inizio del tale e quale show durata un secondo fin quando ho scoperto che nel cast ci sarà la nip… - liarafffy : RT @SuperGuidaTV: Abbiamo intervistato Rosalinda Cannavò, una delle concorrenti di #taleequaleshow. Con lei abbiamo parlato di questa nuova… -